Największa inwestycja gminy Książ Wielkopolski na ukończeniu. Podejrzeliśmy, jak wygląda sala widowiskowo-sportowa wewnątrz

Budowa sali widowiskowo-sportowej w Książu Wielkopolskim nieco się przeciąga

Początek budowy największej ksiąskiej inwestycji ostatnich lat, czyli sali widowiskowo-sportowej, przypadło na burzliwy okres. Jak nie pandemia, to wybuch wojny za naszą wschodnią granicą. Wszystko to wywołało liczne utrudnienia, a to problemy z dostępem materiałów, a to odpływ pracowników budowlanych, a to szybujące w górę ceny.