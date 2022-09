Narodowe Czytanie nad jeziorem w Dolsku. Wśród aktorów burmistrz Barbara Wierzbińska, dolscy radni oraz uczniowie z Masłowa i panie z KGW

Ballady i romanse Adama Mickiewicza w dolskiej scenerii

Warto dodać, że to właśnie w mickiewiczowskiej "Świteziance" narratorem była burmistrz Dolska Barbara Wierzbińska, a w rolę Strzelca wcielił się były radny Paweł Taciak, a jego ukochaną była natomiast Magdalena Socha. W rolę tytułowej Świtezianki wcieliła się natomiast Anita Towarek, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Masłowie.

Uczniowie z Masłowa również wystąpili

Dwie z przygotowanych inscenizacji należały natomiast całkowicie do uczniów Szkoły Podstawowej w Masłowie. Pierwsza scena, w jakiej się pojawili to utwór "Kurhanek Maryli", drugi natomiast to " Powrót taty". W obu odsłonach poradzili sobie doskonale i otrzymali zasłużone brawa.