Niebezpieczny poranek na śremskich drogach. Kolizja dwóch osobówek i ciężarówki w Szymanowie

Na śliskiej drodze w Szymanowie doszło do zdarzenia z udziałem trzech pojazdów

Informacja o zdarzeniu wpłynęła do dyżurnego śremskiej około godziny 5:28. Według pierwszych informacji w Szymanowie (DW 310) samochód ciężarowy wjechał do rowu, a następnie dwa samochody osobowe. Na miejsce oprócz jednostek ze Śremu wysłano druhów z OSP Brodnica. Na miejscu okazało się, że doszło do kolizji, a żaden z uczestników zdarzenia nie został poszkodowany. Warto nadmienić, że w tym miejscu droga była śliska.