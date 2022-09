Niepokonani w delegacjach! Warta Śrem z kolejnym zwycięstwem na wyjeździe

Nowy bramkarz zadebiutował w barwach śremskiej Warty

W obecnej kampanii zespół ze Śremu jak na razie rewelacyjnie spisuje się na wyjazdach. Wygrana z Piastem Poniec to drugie wyjazdowe zwycięstwo w trzecim rozegranym meczu. Warto przypomnieć, że na inaugurację warciarze zremisowali 1:1 z Kanią Gostyń. Mecz z Piastem to także debiut nowego bramkarza, Roberta Kaczmarka. W poprzednim sezonie goalkeeper bronił dostępu do bramki czwartoligowej Iskry Szydłowo. Warto dodać, że w tym meczu warciarzy poprowadził z ławki trenerskiej Tomasz Gendera. Szkoleniowiec zespołu, Łukasz Kubzdyl nie mógł osobiście poprowadzić drużyny z powodu czerwonej kartki otrzymanej w meczu z Ostrovią.