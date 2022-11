Niezapomniany wieczór w Ceglarnii Jarosławki. Krzysztof Daukszewicz rozbawił czytelników do łez swoimi anegdotami [zdjęcia] Tomasz Barylski

To był wieczór pełen zabawnych anegdot, żartów i piosenek, które rozbawiły publiczność do łez. W niedzielę 13 listopada kolejnym gościem, który odwiedził Ceglarnię w Jarosławkach był znany satyryk, poeta, autor książek, Krzysztof Daukszewicz. Było to kolejne spotkanie w ramach cyklu “Czytanie może być męskie” organizowane przez Centrum Kultury Książ Wielkopolski.