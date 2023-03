Niezwykły projekt "Czysta głowa". Mieszkanki Śremu organizują warsztaty i nagrywają podcasty dotyczące zdrowia psychicznego

Jak wspominaliśmy podcasty to priorytet dla Julii i Pauliny. Publikowane są na Spotify, a nowe nagranie pojawia się raz w tygodniu i dotyczy różnych tematów związanych m.in. z depresją, anoreksją czy stresem związanym z obowiązkami szkolnymi. Jakie są dalsze plany związane z projektem “Czysta głowa”?

Podcast to jedno, ale nadal chcemy organizować warsztaty w szkołach. To wymaga czasu i pieniędzy. Wszystko musimy dokładnie analizować. Prowadzę również instagram dotyczący psychologii. Myślałyśmy, żeby połączyć to z TikTokiem. Jednak to wszystko wymaga przede wszystkim czasu, a jeszcze rok i matura