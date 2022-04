Noc Sów w Grzybnie. Wyjątkowe spotkanie z nocnymi łowcami w ZSR Grzybno. Kto nie był ma czego żałować! Katarzyna Baksalary

Noc sów w Grzybnie to okazja do bliższego poznania tych niezwykłych nocnych i nie tylko nocnych łowców. O sowach można było najpierw posłuchać dzięki Katarzynie Maćkowiak i Wojciechowi Fabisiakowi z Nadleśnictwa Konstantynowo, a później poznać je bliżej dzięki Marcinowi Szymczakowi. Jak się okazuje sowy to niezwykłe stworzenia mające swoje wyjątkowe cechy. Podczas spotkania w Grzybnie można było dowiedzieć się m.in. ile kręgów szyjnych ma ten ptak, dlaczego jedne sowy mają oczy żółte a inne czarne oraz gdzie można spotkać sowy. Kto nie był ma czego żałować! Zobaczcie zdjęcia ze spotkania, które odbyło się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie. Na koniec dodamy jeszcze, że zostało ono zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brodnickiej Gniazdo w ramach Akademii Przyrody, która najprawdopodobniej powoli powróci po pandemicznej przerwie.