Nowy Rok w Śremie. Biegacze, kijkarze i kolarze spotkali się na śremskim noworocznym treningu

Noworoczny trening w Śremie za nami

Chętnych do udziału w noworocznym treningu w Śremie nie brakowało. Przed godziną 15.00 przy budynku Śremskiego sportu przy ul. Staszica zebrała się spora grupa biegaczy, kijkarzy oraz kolarzy, którzy postanowili 1 stycznia wyjść z domu i nieco się poruszać.

Podczas noworocznego treningu w Śremie nie chodzi o wyniki, a udział w nim może wziąć każdy. Organizatorzy treningu zapewnili kilka grup o różnym stopniu zaawansowania. Szczególnie widać to było wśród kolarzy z klubu Kometka. Co ważne nie tylko kolarze brali udział w tym treningu, ale i zwykli rekreacyjni rowerzyści, którzy po prostu postanowili wykorzystać iście wiosenną pogodę i skorzystać z okazji do przejażdżki.