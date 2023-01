O krok od tragedii na DK 434! W okolicy Kotowa samochód potrącił nastolatka na przejściu dla pieszych

Pieszy poszkodowany na DK 434 koło Kotowa trafił do szpitala

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb około godziny 7:09. Na drodze wojewódzkiej nr 434 pomiędzy Dolskiem, a Śremem na wysokości miejscowości Kotowo doszło do potrącenia czternastolatka, który przechodził przez oznakowane przejście dla pieszych. Na miejsce wysłano strażaków ze Śremu oraz druhów z OSP Dolsk i zespół ratownictwa medycznego. Poszkodowany nastolatek był przytomny i został przewieziony do szpitala w Gostyniu.