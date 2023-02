O tolerancji i prawach człowieka. Pacynkowa załoga nagrała w Śremie spektakl profilaktyczny dla najmłodszych OPRAC.: Tomasz Barylski

KPP w Śremie

Kolejny spektakl o tematyce profilaktycznej trafi do sieci. Pacynkowa załoga nagrała przedstawienie dla dzieci pt. „Jak Lew Leonard zrozumiał, co to znaczy być równym” i dotyczy tematów związanych z tolerancją i problematyką dotycząca ochrony praw człowieka. W nagraniu wzięli udział m.in. śremscy policjanci i przedstawiciele Klubu Relax.