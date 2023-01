O uzależnieniach z młodzieżą w Śremie. To spotkanie dla uczniów było inne niż wszystkie. O swoim życiu opowiedział Piotr Plichta

Jedno życie - program dla młodzieży, przy którym warto się zatrzymać na chwilę

Młodzież ze Śremu i okolic brała udział zapewne już w niejednym spotkaniu dotyczącym profilaktyki uzależnień. Tym razem jednak spotkanie przygotowane przez Fundację Novo oraz śremskich policjantów było inne niż wszystkie, a to za sprawą Piotra Plichty, który stanął na scenie Muzeum Śremskiego i zebranym na sali opowiedział o swojej przeszłości, która stała pod znakiem uzależnień.

Piotr Plichta i "droga od biorę", bo mogę do "biorę, bo muszę"

Po drodze między etapami "biorę, bo mogę" i "biorę, bo muszę" Piotr Plichta, jak sam mówi, skrzywdził wiele osób, przyszedł jednak czas, aby znaleźć w sobie odwagę, do powiedzenia przepraszam. To wymagało jednak czasu i obudzenia się z uzależnienia.

Piotr Plichta, którego pseudonim artystyczny brzmi Poison, bez skrupułów opowiadał młodzieży, jak wygląda życie, kiedy zażywanie narkotyków z "biorę, bo mogę" zmienia się w "biorę, bo potrzebuję", a następnie "biorę, bo muszę". Jednym, bardzo obrazowym momentem, było opowiedzenie o realnych konsekwencjach brania narkotyków, gdzie gość spotkania opowiadał m.in. o utracie zębów, które tak naprawdę zaczęły gnić przez zażywanie metamfetamin. Ostatni etap doprowadził go ostatecznie do myśli samobójczych.

Dziś Piotr Plichta to mąż i ojciec, raper, człowiek, który swoją przeszłość przekuł w coś, co może czynić dobro i ustrzec młodych ludzi przed uzależnieniem i to nie tylko od narkotyków.