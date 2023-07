Oceń śremski szpital. W ten sposób możesz wskazać, co szwankuje w Szpitalu Powiatowym im. Tadeusza Malińskiego w Śremie

Śremski szpital do oceny

Różne instytucje czy placówki, co jakiś czas korzystają z podpowiedzi, co zrobić, żeby było jeszcze lepiej i jakość świadczonych przez nie usług się podnosiła. Do tego celu wykorzystują różne narzędzia i mechanizmy, w tym między innymi ankiety. Do wypełnienia właśnie takiej, anonimowej i internetowej, zachęca Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie. Ankietę dotyczącą jakości świadczonych usług przez śremski szpital znajdziecie na stronie internetowej oraz social mediach śremskiego szpitala, możecie skorzystać również z udostępnionego przez nas linku kierującego do ankiety:

ANKIETA NA TEMAT SZPITALA POWIATOWEGO IM. T. MALIŃSKIEGO W ŚREMIE

Jest to okazja do tego, aby wskazać śremskiej placówce medycznej, czego oczekują pacjenci i co im się nie spodobało podczas pobytu w tym miejscu.