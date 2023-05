Odpadki kuchenne problemem latem. Czy rozwiązaniem problemu byłaby usługa mycia kubłów? Katarzyna Baksalary

Mycie kubłów na śmieci, zwłaszcza tych do zbierania odpadów kuchennych, to temat który wraca, kiedy tylko robi się ciepło. Wysokie temperatury nie sprzyjają gromadzeniu tego typu odpadów. Samodzielne mycie może okazać się nie do końca zgodne z prawem. Może więc płatna usługa byłaby rozwiązaniem?