OHP Śrem przeprowadził konkurs dla swoich podopiecznych. Tym razem rywalizowali ze sobą mechanicy samochodowi

Konkurs OHP Śrem dla przyszłych mechaników samochodowych

Każda z drużyn miała do dyspozycji samochód, gdzie należało dokonać wymiany oraz dowolny sprzęt, który wykorzystać mogli według uznania. W warsztacie znalazły się bowiem narzędzia niezbędne, jak i te, które akurat do wymiany klocków hamulcowych nie są wcale potrzebne. Na wykonanie zadania drużyny otrzymały 90 minut.

Praca uczniów pod okiem fachowca z ZSP Śrem

Autorem zadania, a także ścieżki jego właściwej realizacji jest Paweł Urbaniak, nauczyciel przedmiotów zawodowych w śremskim ZSP, a także egzaminator w zawodnie mechanik samochodowy. Oceniał on między innymi to, jak przyszli mechanicy zabrali się do pracy, czy przeczytali polecenie dokładnie i ze zrozumieniem, jakie narzędzia wykorzystali oraz o czym zapomnieli, przystępując do wymiany klocków hamulcowych.