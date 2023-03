Okrągły jubileusz Cechu Rzemiosł Różnych w Śremie. Nasi rzemieślnicy świętowali 70-lecie istnienia swojej organizacji [zdjęcia] Tomasz Barylski

To wyjątkowy dzień dla rzemieślników ze Śremu i naszego regionu. W sobotnie przedpołudnie, 25 marca w siedzibie śremskiego Cechu Rzemiosł Różnych odbyło się spotkanie z okazji 70-lecia organizacji. Była to również okazja do zorganizowania walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.