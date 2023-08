Operowa heca w Ceglarnii, czyli polowanie na zająca w Jarosławkach [zdjęcia]

"Heca" z rozmachem w Jarosławkach

Nie żałują Ci, którzy zdecydowali się wybrać do Ceglarni w Jarosławkach na operowy wieczór. Spektakl "Heca, czyli polowanie na zająca" to zabawne przedstawienie, które powstało pod koniec XVII wieku. To muzyczna opowieść z przymrużeniem oka traktująca o życiu szlacheckich dworów na przełomie XVII i XVIII wieku. Widzowie docenili duże poczucie humoru i znakomicie bawili się podczas środowego wydarzenia. Spektakl wyreżyserowała Katarzyna Hołysz, a swoim kunszt muzyczny zaprezentowała prof. Lilianna Stawarz, dyrektor artystyczny wraz z muzykami.