Ostatnie koncerty Muzy w Muzeum Śremskim. Tegoroczny cykl zamknęli Superhive oraz Anemon. Zobacz jak było!

Muzeum Śremskie to mocny punkt na kulturalnej mapie Śremu

Lipiec w Muzeum Śremskim to cykl koncertów pod hasłem Muza w Muzeum. W piątek 29 lipca odbył się ostatni. Na scenie w muzealnym amfiteatrze wystąpili Superhive oraz Anemon.

Pierwszy z zespołów do Śremu daleko nie miał, bo ekipa jest z Poznania, chociaż wprawne oko osoby zorientowanej w muzycznej scenie naszego powiatu z pewnością wśród członków zespołu zauważyło muzyka, z korzeniami z gminy Książ Wielkopolski. Mowa o Kacprze Karmanie, którego jest gitarzystą zespołu. Już wcześniej można było go usłyszeć podczas różnych śremskich projektów muzycznych, m.in. podczas Zaduszek Muzycznych w LO, które trzymają świetny poziom i są dla wielu młodych uzdolnionych wykonawców i muzyków okazją do zaprezentowania swojego talentu.

Wracając jednak do piątkowego koncertu Superhive, to z pewnością fani gitarowych brzmień byli usatysfakcjonowani graniem poznańskiej ekipy. Zespół w Śremie zaprezentował się z własnymi kompozycjami i zaserwował słuchaczom godzinę wyprawy w świat rocka alternatywnego i inde.