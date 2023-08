Pałac w Błociszewie. Siedziba rodu Kęszyckich, później sanatorium, a teraz? Piękne miejsce z długą historią w tle Katarzyna Baksalary

Pałac w Błociszewe to jedno miejsc, które ma swoją długą historię i z pewnością warto o nim wiedzieć więcej. Dawna siedziba rodu Kęszyckich swego czasu była prężnie działającym sanatorium reumatologicznym, do którego przyjeżdżali pacjenci z całej Polski. Dziś pałac poszukuje nowego właściciela i to on zdecyduje, czy będzie to jego nowa rezydencja, hotel, a może spa?