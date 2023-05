Para - buch! Koła - w ruch! Średzka Kolej Powiatowa ponownie wyjechała na malowniczą trasę ze Środy Wlkp. do Zaniemyśla [zdjęcia]

Magia pary, zabytkowe parowozy co roku przyciągają tłumy. W poniedziałkowy poranek na dworcu przy ulicy Niedziałkowskiego w Środzie można było spotkać turystów i pasjonatów nie tylko z naszego kraju. Byli również goście z dalekiej Japonii, którzy podróżują po całej Europie, żeby uwieczniać w obiektywie zabytkowe parowozy. W tym tłumie można spotkać przede wszystkim całe rodziny z dziećmi, a dla najmłodszych możliwość zobaczenia na własne oczy zabytkowego parowozu jest nie lada przeżyciem.

Przyjechałem tutaj po raz drugi. Kiedyś byłem w Środzie z moim bratem. Teraz jestem tutaj z rodziną, żeby pokazać tę atrakcję swoim synom. Znam to z dzieciństwa. Jeździłem pociągami prowadzonymi przez parowozy jako dziecko. Najczęściej z Poznania do Stęszewa z moją babcią. Synowie tego nie znają. Chciałem im to pokazać, tym bardziej, że jest coraz mniej czynnych parowozów. To dla młodego pokolenia namacalna lekcja historii