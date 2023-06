Patrolowy duet ze śremskiej komendy policji na podium wojewódzkich eliminacjach Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji

Jedne ze stopni podium dla policjantów ze Śremu

Ogólnopolskie Zawody Policjantów Prewencji - Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku 2023”, to wyzwanie dla funkcjonariuszy pracujących na co dzień patrolujących ulice naszego kraju. We wtorek 6 czerwca odbył się wielkopolski finał tych zawodów. Udział w tych zmaganiach, pośród 33 par patrolowych, wzięli również śremianie - sierż. Piotr Kostysiak i sierż. Michał Piorunowski.

Każdą komendę miejską i powiatową garnizonu wielkopolskiego reprezentowało dwóch policjantów, którzy wcześniej byli najlepsi podczas etapu powiatowego tych zawodów. Jedynie Komendę Miejską Policji w Poznaniu reprezentowało 4 policjantów. Ponadto w rywalizacji wzięli też udział najlepsi patrolowcy z Komisariatu Wodnego

- wyjaśnia Ewa Kasińska, rzecznik prasowa śremskiej komendy i dodaje, że funkcjonariusze przeszli sprawdzian wyszkolenia strzeleckiego, test wiedzy zawodowej oraz test sprawności fizycznej.