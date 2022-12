Paula Wężyk - poetka, która ukochała Śrem. Powstała kolejna pozycja w ramach cyklu "Śrem w małych monografiach"

Paula Wężyk, poetka, która pokochała Śrem doczekała się książki o sobie

Historyczka i bibliotekarka na tropie poetki Pauli Wężyk

Już na samym wstępie spotkania autorki książki zaznaczyły, że za wiele o życiorysie Pauli Wężyk mówić nie będą, bo o tym wszyscy, którzy zakupią książkę poświęconą poetce, będą mogli sami przeczytać. Panie skupiły się na samym procesie zbierania informacji na temat Pauli Wężyk, co wbrew pozorom nie było łatwe. Jak same zaznaczyły, żartując, nie dało się wpisać hasła "Paula Wężyk" w internecie i mieć od razu garści informacji i kierunków, gdzie kontynuować poszukiwania.

Muzeum Śremskie w posiadaniu pamiętek

Bazą do rozpoczęcia pracy dla dr Płygawko i Ewy Bąk był biogram poetki opracowany przez krewnego Sławomira Leitgebera. Nie obyło się oczywiście bez nieścisłości i omyłek, które podczas prac nad książką udało się skorygować. Ponadto autorki poświęcały wiele czasu na przeszukiwaniu zasobów bibliotek cyfrowych w poszukiwaniu informacji na temat Pauli Wężyk, które pojawiały się m.in. we współczesnej jej prasie. Kolejne materiały do pracy, w tym książki poetki, udało się odnaleźć w m.in. antykwariatach. Muzeum Śremskie jest natomiast w posiadaniu autografu wiersza „Kocham Śrem”.