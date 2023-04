Pidżama Porno w Muzeum Śremskim. Koncert, na który bilety wyprzedały się w mgnieniu oka. Warto było tam być! Katarzyna Baksalary

Muzeum Śremskie po raz kolejny zaprosiło mieszkańców do udziału w niezwykłym muzycznym wydarzeniu. W sobotę 1 kwietnia na muzealnej scenie wystąpił zespół Pidżama Porno. Dla wielu obecnych na sali to wydarzenie było wycieczką do poprzedniego koncertu zespołu, który w Śremie odbył się ponad 20 lat temu. Pod sceną nie zabrakło również młodych. Warto było tam być i posłuchać piosenek, które mimo upływu czasu nie straciły nic na swojej aktualności.