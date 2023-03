Pięcioletnia Joasia z Grzybna potrzebuje wsparcia. Trwa zbiórka pieniędzy, aby jej życie stało się łatwiejsze. Sprawdź, jak możesz pomóc!

Ja wyjaśnia nam mama Joasi, pani Magdalena, dziewczynka od samych narodzin zmaga się z choroba. U Asi stwierdzono schyłkową niewydolność nerek agenezja nerki prawej. Dziewczynka ma również przykurcze w kolanach i w biodrach. Jest opóźniona w rozwoju.

W styczniu 2022 r. z racji wysokiego mocznika córka została poddana zabiegowi wszczepienia cewnika do dializy otrzewnej. Rok była dializowania i co miesiąc jeździliśmy na kontrolę do Poznania