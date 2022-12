Piękne rękodzieło i świąteczne pyszności. Podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej w Śremie zorganizowali Kiermasz Świąteczny [zdjęcia]

Zawsze organizujemy dwa kiermasze. Tym głównym jest kiermasz bożonarodzeniowy, który najczęściej organizujemy w Mikołajki. Jest to dla nas niesamowite wydarzenie. Tak na prawdę to samodzielna praca uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej. To jest ich osobisty sukces. Mamy osiem pracowni i każda z nich wystawia swoje materiały. Są też prace łączone z różnych pracowni. Wówczas powstają nie tylko niesamowite kompozycje, ale też uczą współpracy naszych podopiecznych