Pieniądze z Nowego Ładu w powiecie śremskim. W sumie lokalne samorządy otrzymają 46,8 mln złotych

Niemal 50 milionów złotych trafi do powiatu śremskiego z Nowego Ładu

Powiat śremski planuje wykorzystać pieniądze na drogi

Największą kwotą uzyskaną z Nowego Ładu może pochwalić się powiat śremski, który składając wnioski, zdecydował, że ewentualnie pozyskane pieniądze wykorzysta na remont dróg. Już wiadomo, że powiat śremski otrzyma 13 milionów 965 tys. złotych. Z tych pieniędzy zostaną przebudowana nawierzchnie dróg z Sosnowca przez Łęg i Olszę do drogi wojewódzkiej 436 (4074P), z Lipówki przez Brześnicę do granicy powiatu śremskiego (4091P), z Kadzewa przez Bodzyniewo, Międzychód, Wieszczyczyn do Jarosławek (4070P), z Nochówka przez Pełczyn i Gawrony do Międzychodu (4075P) oraz droga powiatowa biegnąca przez Mszczyzczyn (4093P).