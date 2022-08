Pierwsi seniorzy ze Śremu z opaskami SOS. W gminie Śrem ruszył Wielkopolski System Opieki Seniora Katarzyna Baksalary

Wielkopolski System Opieki Seniora to forma wsparcia seniorów w ich miejscu zamieszkania. Do systemu przystąpiła także gmina Śrem poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej i Klub Senior+ działający przy ul. Franciszkańskiej. Pierwsi seniorzy biorący udział w programi opaski SOS odebrali w piątek 12 sierpnia. Podczas spotkania, na którym seniorom wręczono opaski omówiono ich działanie oraz to jak prawidłowo z nich korzystać.