Piknik Zdrowia w Książu Wielkopolskim. Uczestnicy wydarzenia sprawdzili swoje praktyczne umiejętności z zakresu pierwszej pomocy [zdjęcia]

Pierwsza pomoc w praktyce podczas Pikniku Zdrowia w Książu Wielkopolskim

”Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie jako smakujesz aż się zepsujesz". To słowa doskonale znanej fraszki Jana Kochanowskiego , które często się sprawdzają. Jednak nie w przypadku członków Uniwersytetu Entuzjastów Świata z Książa Wielkopolskiego, którzy doskonale wiedzą jak zadbać o swoje zdrowie, a przede wszystkim jak zachować się w trudnej sytuacji.

Piątkowy piknik był doskonałą okazją, żeby w praktyce przypomnieć sobie wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Wszystko to pod czujnym okiem ratownika medycznego, Łukasza Ziemby , który przypominał seniorom jak postępować m.in. w sytuacji omdlenia, utraty przytomności czy ataku padaczki.

Dodatkowe atrakcje dla członków UEŚ podczas Pikniku Zdrowia

To jednak nie wszystko, co przygotowano podczas tego wydarzenia. Uczestnicy spędzili wspólnie czas przy ognisku, gdzie przy akompaniamencie gitary mogli wspólnie pośpiewać. Na sam koniec mogli ruszyć w taneczne pląsy w rytm muzyki o którą zadbał DJ Mateo. Jak zdradziła nam Anna Kaczmarek zajmującej się na co dzień Uniwersytetem Entuzjastów Świata najbardziej cieszy ogromne zainteresowanie wydarzeniem ze strony studentów UEŚ.