Piłka nożna: Blamaż Warty Śrem w meczu sparingowym. Aż 10 straconych bramek

Problemy kadrowe Warty Śrem

Porażka w takim kiepskim stylu nie powinno się nam przytrafić. Zagraliśmy słabo, a rywal nas wypunktował. Wierzę, że to wiadro zimnej wody podziała na zespół jak impuls do jeszcze większej pracy

Trener warciarzy, Hubert Sciak w wypowiedzi na stronie internetowej klubu powiedział wprost. Taki wynik to wstyd i blamaż. Zdaniem szkoleniowca takiej porażki nie tłumaczą problemy kadrowe. Do jego dyspozycji miał zaledwie 13 zawodników. Z kolei trener Piasta, Tomasz Dłużyk mógł skorzystać z 23 piłkarzy i posłać do boju dwie wyrównane jedenastki.

Jedenaście bramek w sparingu Zawiszy Dolsk

Kotwica Kórnik rozpoczyna od zwycięstwa

W weekend jako pierwsi do walki o ligowe punkty wrócili czwartoligowcy. W tym gronie jest drużyna zza miedzy, czyli Kotwica Kórnik. Zespół prowadzony przez Tomasza Nawrota udał się do Kościana, żeby zmierzyć się z tamtejszą Obrą. Była to okazja do rewanżu za porażkę 1:3 na inaugurację sezonu. Rewanż był w pełni udany. Jedynego gola zdobył doświadczony defensor, Radosław Jasiński. Zespół Kotwicy dzięki tej wygranej i porażce Nielby Wągrowiec (2:3 z Iskrą Szydłowo przyp.) wskoczył na trzecie miejsce w tabeli.