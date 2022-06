Piłka nożna. Derby dla "Kosynierów". Pogoń Książ Wlkp. świętuje powrót do Klasy Okręgowej [zdjęcia]

- powiedział trener KSGB, Michał Mocek.

Pogoni na czele z trenerem Tomaszewskim gratuluję wygranej i szybkiego powrotu do okręgówki. Nam drugi sezon z rzędu się nie udało i jest to rozczarowanie. Nie awansowaliśmy na własne życzenie. Aż siedemnaście punktów straciliśmy z zespołami z dolnej części tabeli

- podsumował szkoleniowiec przyjezdnych.

Ciężko wchodziliśmy w ten mecz. Jak strzeliliśmy na 1:0 to poszło zgodnie z planem. Pełna dominacja, pełna kontrola. Szkoda straconych bramek. Chcieliśmy zagrać koniecznie na zero z tyłu, żeby mieć najlepszą obronę w lidze. Tak teraz zrównaliśmy się w tej statystyce ze Szturmem Junikowo. Ale to drobny szczegół. Naszym celem był awans i zrealizowaliśmy go w stu procentach. Chłopacy wykonali kawał dobrej roboty. Wywalczyć awans nie jest tak prosto. Na dobrą sprawę trzeba wygrywać w każdej kolejce. Tym bardziej w końcówce, gdzie liczyliśmy się my, Junikowo i Manieczki. Nie pękliśmy i oto chodziło. Cieszymy się z awansu