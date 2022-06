Piłka nożna. Mają awans, idą po mistrza. Zawisza Dolsk wygrywa z GKS Włoszakowice 2:1 [zdjęcia]

Zawisza Dolsk przygotowany na fetę z okazji historycznego sukcesu

To było piłkarskie święto w Dolsku. W ostatniej kolejce podopieczni Macieja Fujaka zwycięstwem 5:1 w Kąkolewie z Błękitnymi przypieczętowali historyczny awans do Klasy Okręgowej. To ogromny sukces dla futbolu w Dolsku. Jednak zespół Zawiszy przed starciem z ekipą Włoszakowic nie zamierza spoczywać na laurach. Celem żółto-czarnych jest tytuł mistrzowski siódmej grupy A Klasy. Żeby tego dokonać konieczne było wygranie sobotniego meczu z Włoszakowicami.

Mecz oprócz swojej stawki był również szczególny dla miejscowych kibiców. Była to okazja do fetowania awansu do okręgówki. Klubowi działacze na czele z prezesem Adrianem Gościniakiem zadbali o odpowiednią oprawę meczu. Zawodników na murawę wyprowadzili młodzi adepci futbolu trenujący na co dzień w klubie. Przed pierwszym gwizdkiem i w przerwie meczu swoje umiejętności zaprezentowały mażoretki Zawiszy, a ich występ zebrał gromkie brawa od licznie zgromadzonej publiczności. Dla kibiców organizatorzy przygotowali strefę cateringową z kiełbaskami z grilla i napojami. Do pełni szczęścia w tym szczególnym dniu potrzebne było jedno - zwycięstwo.