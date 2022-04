Piłka nożna: nasze drużyny w gazie! Zobacz wyniki zespołów z powiatu śremskiego w rozgrywkach ligowych

Kacper Komorowski zapewnia zwycięstwo ekipie z Manieczek

KSGB Manieczki dwa tygodnie temu niespodziewanie przegrał na własnym terenie z Orlikiem Miłosław 0:1. Podopieczni Michała Mocka za wszelką cenę chcieli zrewanżować się za wpadkę z zespołem walczącym o utrzymanie. Ta sztuka udała się dzięki bramce zdobytej w ostatnich sekundach przez Kacpra Komorowskiego. Ze zwycięstwa cieszyli się także zawodnicy Pogoni Książ Wielkopolski. Po dwóch bramkach Piotra Galusika i trafieniu Macieja Słowika pokonali 3:2 Las Puszczykowo. Warto dodać, że zespół z Książa zajmuje drugie miejsce w tabeli ze stratą dwóch punktów do Szturmu Junikowo. Tylko punkt mniej od Pogoni ma KSGB.

Trzynaście bramek UKS Śrem w dwóch meczach

Swoją robotę konsekwentnie wykonują zawodnicy Zawiszy Dolsk. Zespół prowadzony przez Macieja Fujaka wykonał kolejny krok na drodze do awansu wygrywając 5:1 w Bojanowie. Fantastyczna seria trwa nadal. Był to siedemnasty mecz bez porażki. Po wyjazdowej wygranej z rezerwami Piasta Poniec wiatr w żagle złapał Amicus Mórka. Tym razem drużyna wywalczyła komplet punktów w starciu z Orlikiem Sepno. Spora w tym zasługa strzelca dwóch bramek, Jacka Kramera. Dwa mecze, dwa zwycięstwa, trzynaście zdobytych bramek, zero straconych. Młodzi zawodnicy UKS Śrem nie mieli ostatnio litości dla drużyn z dolnych rejonów ligowej tabeli. Tym razem podopieczni Piotra Tomaszczaka odprawili z przysłowiowym kwitkiem Płomień Nekla wygrywając 5:0. Liderem tabeli nadal ekipa Kłosa Zaniemyśl.