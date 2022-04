Piłka nożna: niepokonani od początku sezonu. Zawisza Dolsk nie daje szans Rywalowi (Zdjęcia)

Mecz fajnie nam się ułożył. Już w pierwszej minucie rzut karny i szybko podwyższyliśmy prowadzenie. Przeciwnik mimo niekorzystnego wyniku nie składał broni. Próbował zmienić losy meczu i wrócić do gry. Byliśmy skuteczni z przodu i odnieśliśmy pewne zwycięstwo. To piętnasta wygrana w sezonie i kolejny krok do awansu. Zostało nam jeszcze dziesięć takich kroków. Każde kolejne zwycięstwo przybliża nas do celu. Musimy być czujni i nie możemy nikogo lekceważyć. W tej lidze nie ma łatwych meczów