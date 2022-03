Piłka nożna: Orzeł nie utonął w Warcie. Niespodziewana porażka śremskiej Warty na inaugurację wiosny (Galeria)

Gratuluje zespołowi gości, ale to była A Klasa. Pokazali antyfutbol. Przyjechali, stanęli na trzydziestym metrze. Jednym ich celem było wybicie piłki do przodu. Szczęśliwy zbieg okoliczności w trzeciej minucie spowodował uraz i bramkę dla przyjezdnych. Jak ma to wyglądać w ten sposób, że drużyny będą przyjeżdżać, kopać piłkę do przodu. Nie dziwmy się potem, że mamy taki tragiczny poziom naszej piłki seniorskiej. To jest, że tak powiem żenada. Przyjeżdża zespół 130 km po to, żeby kopać przed siebie. Wstyd, wstyd, ale gratuluje z całego serca wygranej