Piłka nożna. Rywalizowali na boisku upamiętniając zasłużonego prezesa Zawiszy Dolsk. III Memoriał Ryszarda Ciszewicza dla gospodarzy

W sierpniu minie pięć lat od śmierci Ryszarda Ciszewicza. Prowadził klub jako prezes od samego początku. Przez piętnaście lat sprawował tę funkcję. Był mocno zżyty i zaangażowany w Zawiszę. Był prezesem od wszystkiego. Można powiedzieć, że prowadził go praktycznie sam. Ciężko było z nim niekiedy dojść do porozumienia, żeby mu pomóc. Po prostu był tak zaangażowany i był tego zdania, że on to zrobi lepiej. Człowiek orkiestra, który poświęcał dużo czasu, żeby Zawisza funkcjonował jak należy. Jak tylko zostałem prezesem to moim celem było uhonorowanie tych wszystkich lat, które spędził w Zawiszy