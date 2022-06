Piłka nożna Śrem. To będzie śremskie święto futbolu. Młodzi piłkarze zagrają w turnieju Capchem Cup 2022 [zdjęcia]

Piłka nożna Śrem. 48 drużyn zagra na Stadionie Miejskim

Capchem Cup 2022 to turniej adresowany do młodych zawodników. Już w weekend 25-26 czerwca na Stadionie Miejskim w Śremie rywalizować będą drużyny z całej Polski. Warto dodać, że zeszłoroczna edycja przyciągnęła 54 drużyny. Wówczas do rywalizacji przystąpiło niemal 600 zawodników.

W tym roku planujemy udział 48 drużyn w 4 kategoriach wiekowych po 12 zespołów. Turniej będzie rozgrywany na ośmiu boiskach. Będą one wyznaczone na płycie głównej Stadionu Miejskiego, bocznym boisku ze sztuczną nawierzchnią oraz na orliku. Nasz turniej będzie połączony z uroczystym otwarciem stadionu z udziałem zaproszonych gości, sponsorów i samorządowców

- powiedział Dominik Sworowski, prezes Warty Śrem.