Piłka nożna Śrem. To było piłkarskie święto na śremskim Stadionie Miejskim. Turniej Capchem Cup 2022 przeszedł do historii [zdjęcia] Tomasz Barylski

To było prawdziwe piłkarskie święto młodych adeptów futbolu w Śremie. Przez dwa dni na śremskim Stadionie Miejskim zawodnicy rywalizowali w turnieju piłkarskim Capchem Cup 2022. Była to trzecia edycja turnieju organizowanego przez Wartę Śrem we współpracy z firmą Capchem Poland.