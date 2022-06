Piłka nożna Śrem. Zakończenie z przytupem. Warta Śrem gromi Piasta Kobylin [zdjęcia]

Piłka nożna Śrem. Efektowne zwycięstwo warciarzy

Kiedyś ktoś powiedział, że "prawdziwego mężczyznę poznaje się po tym jak kończy". Patrząc na zawodników Warty zakończyli ten sezon jak na prawdziwych mężczyzn przystało. Czyli okazałym zwycięstwem na Stadionie Miejskim w Śremie. Wygrana 8:1 dała warciarzom szóste miejsce w ligowej tabeli V ligi. Było też szczególne dla trenera Warty, Łukasza Kubzdyla . Był to pierwszy komplet punktów wywalczony przez nasz zespół pod wodzą nowego szkoleniowca.

Porównując do debiutanckiego meczu trenera Kubzdyla (minimalna porażka 2:3 z Polonią 1912 Leszno przyp.) widać poprawę pewnych elementów gry. Po pierwsze zespół stwarza sobie więcej sytuacji pod bramkowej, co było problemem na początku rundy wiosennej. Dodatkowo nasi zawodnicy szybciej wymieniają piłkę, podania częściej trafiają do adresata. Na taką grę naszego zespołu patrzy się z przyjemnością.