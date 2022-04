Piłka nożna: Szpital niekoniecznie na peryferiach. Trapiona kontuzjami Warta Śrem znokautowana przez Kanię Gostyń 1:4

Plaga kontuzji w zespole Warty Śrem

Powiedzieć, że runda wiosenna dla śremskiej Warty to droga przez mękę to jakby nie powiedzieć nic. Zaledwie cztery punkty w sześciu meczach na własnym terenie to jedno. Na domiar złego zespół Huberta Sciaka dopadły liczne kontuzje. W poprzednim meczu wypadli Mateusz Maśliński i Patryk Słomczyński. Dzisiaj do grona zawodników zmagających się z urazami dołączyli Piotr Janicki i Maciej Pawłowski.