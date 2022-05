Piłka nożna: UKS Śrem zatrzymany. Niespodziewana porażka w starciu z GKS Żerków

Szkoda straconych punktów. Przeciwnik był w naszym zasięgu. Zmartwiły mnie kontuzje Oskara Bartkowiaka i Szymona Malińskiego. Nie wiadomo jak poważny jest uraz Oskara. Możliwe, że to tylko stłuczenie kolana. W przypadku “Maliny” rywal przebiegł po jego ręce. Za tydzień powinien być do gry. Dodatkowo wypadł “Franek” z powodu urazu torebki stawowej. Prawdopodobnie czekają go dwa tygodnie przerwy