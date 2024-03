Pizzerie, które warto odwiedzić w Śremie. Polecane miejsca w marcu 2024

To rodzaj pizzy charakteryzujący się chrupiącym ciastem i większą ilością dodatków. Zazwyczaj są to: pomidory, szynka parmeńska, pieczarki, oliwki, mozzarella i świeże zioła. W trakcie wyrabiania ciasta dodaje się mniejszą ilość wody i odrobinę tłuszczu. Ten rodzaj pizzy wypiekany jest w niższej temperaturze, w 350 stopniach, przez około 3 minuty. Z pewnością spotkasz ją w pizzeriach w Śremie.

Pizza amerykańska inspirowana jest oryginalną włoską pizzą, ale generalnie jest zupełnie inna. Posiada ona grubsze ciasto, wyrabiane również ręcznie. Wykorzystuje się w tym celu wysokoglutenową mąkę, wodę, drożdże i sól. Ma ona dużo dodatków, a podstawą jest słodki, pomidorowy sos. Jest tam również mięso, np. kurczak, szynka, salami, pepperoni. A warzywa, jakie na niej występują to kukurydza, pieczarki, papryka. Obecny tu ananas to typowo amerykański dodatek.

Historia pizzy zaczęła się oczywiście w Neapolu i sięga XVIII wieku. Wtedy powstały pierwsze pizzerie, powszechnie dostępne, w których serwowano płaskie, drożdżowe placki z sosem pomidorowym, ziołami i serem. Danie to szczególnie przypadło do gustu królowi Ferdynandowi I, który sprawił, że stało się ono jeszcze bardziej popularne. Następca wprowadził przysmak na dwór.

Popularność tego posiłku ograniczona była jedynie do Neapolu. Jednak pod koniec XIX wieku migracja zarobkowa do Ameryki znacznie się rozwinęła, robotnicy przenieśli ją również za ocean. W Nowym Jorku pierwsza pizzeria powstała w 1905 roku. W pozostałych częściach Włoch do mody pizza wkroczyła dopiero po drugiej wojnie światowej. Stamtąd właśnie w 1974 roku przybył do nas pomysł otwarcia pierwszej pizzerii w Polsce.

Dzisiaj to popularne miejsce, do którego możesz wybrać się ze znajomymi w wolny wieczór. Być może masz swoją ulubioną pizzerię w Śremie. Jeśli nie, to sprawdź w katalogu i odkryj nowe miejsca, warte polecenia.