Plaga kolizji na śremskich drogach. Zderzenie osobówki z ciężarówką na DW 434 koło miejscowości Drzonek Tomasz Barylski

Czy to plaga na naszych drogach? Po porannym zdarzeniu w Szymanowie tym razem służby interweniowały na drodze wojewódzkiej nr 434. Około dwóch kilometrów od miejscowości Drzonek w stronę Dolska doszło do kolizji z udziałem samochodu osobowego i ciężarówki. Z jednego z uszkodzonych pojazdów doszło do wycieku oleju.