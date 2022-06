Plaża Miejska w Śremie. Słoneczna pogoda sprzyja wypoczynkowi nad wodą. Ratownicy WOPR przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa

Plaża Miejska w Śremie. Idealne warunki dla plażowiczów

Sobota 18 czerwca, samo południe. Na Plaży Miejskiej w Śremie całkiem niezła frekwencja miłośników wypoczynku nad wodą i słońca. Nie ma się czemu dziwić. Weekend to idealny czas na plażowanie. Tym bardziej jak są ku temu odpowiednie warunki. W sobotę odnotowano temperaturę wody 21 stopni Celsjusza. Z kolei temperatura powietrza wynosiła 24 stopnie Celsjusza. Woda jak najbardziej nadaje się do kąpieli. Nad śremskim kąpieliskiem powiewa biała flaga, co jest jasnym sygnałem, że można bezpiecznie się kąpać. Czerwona to bezwzględny zakaz kąpieli. Jeżeli natomiast na kąpielisku nie ma flagi wówczas oznacza to brak ratowników.