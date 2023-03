Po czym poznać, że przyszła wiosna? Po dziurach w jezdniach! Uważajcie, nie wpadnijcie w nie

Uwaga! Ubytki w nawierzchni na Farnej i Ogrodowej

Wiosna to nie tylko czas na to, aby wszystko rozkwitało. Dla drogowców właśnie rozpoczyna się intensywny czas przeglądu dróg i ich napraw. We wtorek 21 marca, w pierwszy dzień wiosny, przekonać się mogli o tym kierowcy przejeżdżający ulicą Farną oraz Ogrodową w Śremie.

Drogowcy we wtorkowe przedpołudnie zabrali się w tej części Śremu za uzupełnianie braków w jezdni, czyli mówiąc po prostu za łatanie dziur, które pojawiły się po zimie. Aby to uczynić, najpierw wycięli w miejscu dziur spore fragmenty asfaltu. Kierowcy, u których refleks nie zaskoczył na czas, mieli okazję przekonać się, że dziur na ulicach Farnej i Ogrodowej jest całkiem sporo. Ci bardziej spostrzegawczy ratowali się slalomem.