Pobiegli w hołdzie dla zasłużonego nauczyciela. Za nami XXVII Memoriał im. Michała Stryczyńskiego w Dolsku [zdjęcia]

Cały czas chcieliśmy zachować pamięć Michała. To była wyjątkowa postać dla Dolska i jego mieszkańców, a przede wszystkim dla dzieciaków. Bardzo szybko pojawił się pomysł na ten memoriał i miało to fajny skutek. Co roku było co raz więcej chętnych do biegania. Począwszy od przedszkolaków po osoby starsze