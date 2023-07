Podczas akcji gaśniczej zaginęła radiostacja należąca do OSP Dolsk. Druhowie apelują o pomoc

Druhowie z Dolska apelują o pomoc w znalezieniu zguby

Na co dzień druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dolsku pomagają wszędzie tam, gdzie zagrożone jest ludzkie życie, czy mienie. Wszystko w myśl przewodniego hasła wszystkich strażaków “Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. Teraz jednostka z Dolska zwróciła się o pomoc do mieszkańców miejscowości w swoich mediach społecznościowych. Podczas piątkowej akcji gaśniczej przy ulicy Pocztowej, gdzie spłonęła stodoła zaginął bardzo ważny sprzęt. Jest to radiostacja należąca do druhów ze wspomnianej jednostki.