Podróżowanie nie jedno ma imię. Bartosz Klimczuk opowiedział o swoich doświadczeniach podczas spotkania w Książu Wielkopolskim [zdjęcia]

Bogate doświadczenia śremskiego podróżnika

Bartosz Klimczuk to dziennikarz lokalnej Telewizji Relax i pasjonat podróży. W ostatnich latach śremski podróżnik miał okazję m.in. przemierzyć obie Ameryki, a na początku tego roku odwiedzić Kraj Kwitnącej Wiśni, czyli Japonię. Podczas ostatniego spotkania w ksiąskiej Bibliotece Publicznej śremianin opowiadał właśnie o blisko miesięcznej wyprawie do tego kraju. Tym razem, podczas piątkowego spotkania nie skupił się tylko na miejscach, które warto zobaczyć lub niekoniecznie.

Ogólnoświatowa epidemia zastała śremskiego podróżnika w Ameryce Południowej

Podczas piątkowego spotkania śremski podróżnik m.in. wrócił do swojej wyprawy do Ameryki Południowej sprzed trzech lat. Wówczas podczas pobytu w Peru wraz ze swoim kolegą byli naocznymi świadkami początku epidemii COVID-19 w tym kraju. Temat koronawirusa szybko stał się tematem numerem jeden w miejscowych gazetach. Jak zdradził, zaniepokoił go wówczas przekaz stacji telewizyjnych, które całą winę za koronawirusa i pierwsze zachorowania zrzucały na zagranicznych turystów z Europy. To była narracja „głupie białasy przywiozły tutaj zarazę, która będzie nas mordować”