Pogoda im nie była straszna! Najmłodsi mieszkańcy Lucin fantastycznie bawili się podczas festynu z okazji Dnia Dziecka [zdjęcia]

Pogoda nie pokrzyżowała planów organizatorom Dnia Dziecka w Lucinach

Organizatorzy festynu w Lucinach podobnie jak w ubiegłym roku zadbali o liczne atrakcje dla najmłodszych mieszkańców miejscowości. Co prawda pogoda próbowała pokrzyżować plany, jednak zarówno organizatorzy jak i uczestnicy pokazali, że deszcz im niestraszny. Wszystko się udało i blisko setka dzieci miała bardzo wielkie uśmiechy. Jak mówił nam w ubiegłym roku sołtys Lucin, Zbigniew Maćkowiak ta impreza jest już tradycją i co roku przyciąga liczne grono mieszkańców.

Sportowy akcent podczas Dnia Dziecka w Lucinach

Organizatorzy przygotowali również sportowy akcent. Był nim specjalny pokaz koszykówki w wykonaniu Dawida Olejniczaka z Poznania, który oczarował publiczność swoimi sztuczkami z piłkami i żonglerką. Najmłodsi również mogli spróbować swoich sił w jednej z takich sztuczek, a było to kręcenie piłki na palcu dłoni. Zorganizowano również konkurs rzutów do kosza nad którym czuwał Emil Majsner, a najlepsi uczestnicy otrzymali jako nagrody piłki do koszykówki.