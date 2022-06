Policja Śrem. Czarny czwartek na drogach. Potrącenie rowerzystki w Śremie i wypadek motocyklisty w Pince Tomasz Barylski

To był czarny czwartek na drogach w Śremie i okolicy. Najpierw na przejściu dla pieszych znajdującym się na ulicy Piłsudskiego w Śremie doszło do potrącenia rowerzystki. Wieczorem w miejscowości Pinka motocyklista wjechał w przydrożne drzewa. Jak doszło do tych zdarzeń.