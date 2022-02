Policja Śrem zatrzymała podejrzanego kontakty z nieletnią. 42-latek składał propozycje 14-latce. Mężczyznę namierzył "Łowca Pedofilów"

"Łowca Pedofilów" namierzył 42-letniego śremianina. Policja Śrem dokonała zatrzymania mężczyzny

Jak wynika z naszych informacji we wtorek 22 lutego w Śremie, doszło do zatrzymania przez policję 42-letniego mężczyzny. Powodem zatrzymania była korespondencja dorosłego mężczyzny z 14-letnią dziewczynką z okolic Śląska. Śremianin miał proponować dziewczynce m.in. rozdziewiczenie.

"Łowca Pedofilów" namierzył 42-letniego śremianina

Do zatrzymania śremianina doprowadził Krzysztof Dymkowski znany również jako "Łowca Pedofilów". Jak wyjaśnia w relacji na żywo ze Śremu, mężczyznę jego ekipa wzięła na celownik po zgłoszeniu się do nich matki dziewczynki, która poinformowała, że piszę z podejrzanym, który umawia się z dzieckiem na uprawianie seksu. Początkowo z 42-latkiem korespondować miała 14-latka, później w rolę dziecka wcieliła się matka dziewczynki. Wiadomości poprzez internet oraz smsowo miały być wymieniane pomiędzy śremianinem, a 14-latką i jej matką od 26 stycznia do 21 lutego, czyli dnia poprzedzającego zatrzymanie mężczyzny.