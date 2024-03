Policjant wracał do domu i udaremnił dalszą jazdę pijanemu kierowcy. Mężczyzna "wydmuchał" prawie trzy promile!

Policjant wracał do domu i zwrócił uwagę na dziwne zachowanie innego kierowcy

Całą historię opisała Szkoła Policji w Słupsku na swoim profilu na Facebooku. Do zdarzenia doszło w piątek 1 marca. W godzinach wieczornych post. Dominik Cichosz wracał ze Słupska do swojego rodzinnego domu. Przejeżdżając przez miejscowość Będlewo (pow. poznański), funkcjonariusz zauważył samochód, którego kierowca zachowywał się dość specyficznie. Mężczyzna w pewnym momencie zjechał na lewą stronę drogi do przydrożnego rowu. Następnie wyjechał z niego, przejechał poboczem po przeciwnej stronie drogi i zatrzymał się w poprzek chodnika.